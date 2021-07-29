Подписан указ о присуждении государственных премий Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики​ Садыр Жапаров подписал Указ «О присуждении государственных премий Кыргызской Республики в области в области науки и техники 2020 года».

Согласно Указу, за достижения в области науки и техники, а также принимая во внимание решение Комитета по государственным премиям Кыргызской Республики в области науки и техники,​ постановляется:

— Присудить государственные премии Кыргызской Республики в области науки и техники и присвоить звание «Лауреат государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники» за работы в области медицины:

"Проблемы хирургической эндокринологии«:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​- Шамилю Чынгышпаеву— профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

— Нелли Ахунбаевой — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

— Хаки Бебезову — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

— Стальбеку Ахунбаеву — ректору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;

— Алмазу Шаназарову — директору академического центра Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

— Арсену Айдаралиеву — советнику ректора Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

— Айтбаю Казакбаеву— профессору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;

— Орозали Кочорову— профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

«Теория формирования и развития современной научно -мировоззренческой культуры»

Исабеку Ашимову — члену-корреспонденту Национальной академии наук Кыргызской Республики, председателю отделения химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктору медицинских наук, доктору философских наук, профессору.