Определились лауреаты премии правительства в области детской литературы

Распоряжение Правительства от 4 мая 2021 года № 125-б

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», принимая во внимание постановление Правительства Кыргызской Республики «О премии Правительства Кыргызской Республики в области детской литературы» от 2 декабря 2008 года № 660:

1. Присудить лауреатам премии Правительства Кыргызской Республики в области детской литературы на кыргызском языке по 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов:

— Наматову Аману Наматовичу — за сборник произведений «Гүлчечекей кулунчак» в номинации «За лучшее изданное поэтическое произведение для детей»;

— Абдыраимову Ырысбайу — за сборник произведений «Түбөлүктүү чеп» в номинации «За лучшее изданное прозаическое произведение для детей»;

— Мамбеталиеву Сатыбалды — за перевод сборника детских сказок «Керемет жомоктор» в номинации «За лучший перевод на кыргызский язык литературных произведений для детей».

2. Финансирование расходов, связанных с премированием, произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики на 2021 год.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Премьер-министр У.А.Марипов