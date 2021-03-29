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О введении временного запрета на вывоз лома и отходов черных металлов

Постановление Правительства КР от 23 марта 2021 года № 109

О введении временного запрета на вывоз (экспорт) лома и отходов черных металлов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет, сроком на шесть месяцев, на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС), вводимый по истечении трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления.

2. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, в установленном порядке уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/188018/
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