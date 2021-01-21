Подписан указ о прекращении полномочий премьер-министра и членов правительства

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Указ «О прекращении полномочий Премьер-министра Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики».

Так, в связи с официальным опубликованием 20 января 2021 года Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики результатов выборов Президента Кыргызской Республики и подачей заявления С. Н. Жапарова о сложении полномочий Премьер-министра Кыргызской Республики в соответствии с частями 1, 2 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 2 части 1, частью 2, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики «О П авительстве Кыргызской Республики» постановляется:

— Принять заявление С. Н. Жапарова о сложении полномочий Премьер-министра Кыргызской Республики и освободить его от занимаемой должности.

— Считать действующий состав Правительства Кыргызской Республики ушедшим в отставку.

— Установить, что члены Правительства Кыргызской Республики исполняют обязанности до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

— Возложить исполнение обязанностей Премьер-министра Кыргызской Республики до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Новикова А.Э.