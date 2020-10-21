Возобновляется деятельность Антикоррупционной службы ГКНБ

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому до принятия комплексных мер по борьбе с коррупцией и расследования коррупционных преступлений, согласно статье 65 Конституции, возобновляется деятельность Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности страны.

Так, отменено действие Указа Президента «О некоторых мерах по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции и ликвидации её причин в Кыргызской Республике на 2021–2024 годы» от 14 октября 2020 года и признан утратившим силу со дня его принятия.

Возобновляется деятельность Антикоррупционной службы в Государственном комитете национальной безопасности.

ГКНБ надлежит:

— обеспечить функционирование деятельности АКС;

— внести предложения по оптимизации дальнейшей деятельности АКС.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.