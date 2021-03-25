Задержаны еще несколько сотрудников Сокулукского филиала ГУ «Кадастр»

По факту злоупотребления должностным положением задержаны сотрудники Сокулукского филиала ГП «Кадастр». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 23 марта в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 320 части 2 (злоупотребление должностным положением) УК КР, задержаны заместитель директора Сокулукского филиала ГУ «Кадастр» Д.Б.Ж. и главный специалист по регистрации прав Т.А.А.

Установлено, что они умышленно подделали первичную документацию земельного участка, увеличив площадь на 1,7 гектара для дальнейшего переоформления частным лицам.

В результате государству нанесен ущерб на сумму около 17 миллионов сомов.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, ранее сотрудники АКС ГКНБ задержали директора Сокулукского филиала госучреждения «Кадастр» и его ведущего специалиста.