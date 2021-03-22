COVID-19. Главу горздрава Бишкека требуют привлечь к ответственности

Главный врач Центра семейной медицины № 17 Гульнара Ташибекова раскритиковала работу начальника управления городского здравоохранения при мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаиловой во время пандемии коронавируса. Об этом она написала в Facebook.

По словам Гульнары Ташибековой, сегодня чиновница исключила из группы оперативного штаба по COVID-19 нескольких медиков.

«Это, наверное, она так готовится содействовать, снова админресурс? Как это было 5 октября, когда каждый сотрудник здравоохранения должен был на выборы привести по три человека, у нее все получилось, я сохранила все скриншоты ее записей в рабочей группе. Все, кто пострадал, кто вышел на площадь, не согласные с результатами выборов, все, кто получил ранения, требуйте компенсацию с начальницы горздрава Бактыгуль Исмаиловой. Это ее рапорты, что у нас в городе все хорошо и мы готовы, привели к печальным исходам», — пишет она.

Главврач ЦСМ № 17 подчеркивает, что будет неправильным списать все на пандемию и не попытаться разобраться, например, почему в самые первые дни завоза коронавируса в Кыргызстан медработникам, которые заходили в очаги инфекции и выявляли контактных, не хватало средств индивидуальной защиты.

Почему в условиях режима ЧП врачи были вынуждены по несколько километров ходить пешком на работу? Почему не имели права открыто сказать об этом? А те, кто осмелился, подвергались преследованию со стороны ГКНБ и МВД? Гульнара Ташибекова

«Простите, а где в это время были все остальные уполномоченные государством люди, на которых возложили ответственность добросовестно управлять всей этой ситуацией и этими процессами, чтобы не погрузиться в хаос и хотя бы просто исполнять свои прямые обязанности начальника городского управления здравоохранения, которая буквально кинула всех, не читала наши письма, обращения, просто рапортовала, что все хорошо?» — возмущена она.

По словам Гульнары Ташибековой, родной брат Бактыгуль Исмаиловой Сагынбек Исмаилов в бытность начальником АКС ГКНБ через подчиненных запугивал медицинских работников.

«Это был сущий ад, мы прошли все круги издевательства, угроз, в какой-то момент мне показалось, что моя жизнь остановилась и что мне больше рассчитывать не на что. Жизнь — это бумеранг, сам начальник АКС сбежал и оставил свой коллектив в тот злополучный день, когда 6 октября начались митинги, где он находится? Его надо за дезертирство, предательство президента отдать под военный трибунал. Меня не испугать, я за кресло не держусь. Но правду, пусть самую горькую, говорила и буду говорить. Я уверена, правда на моей стороне, а не у тех, кто создает имитацию бурной деятельности, это касается Бактыгуль Исмаиловой. Готовятся судебные иски, с нами юристы и адвокаты, все должны понести наказание за свои преступления в отношении всех умерших и подорвавших здоровье за бездействие горе-руководителей», — заключила она.