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Власть

АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «Об упразднении Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Ранее на встрече с представителями бизнес-сообщества Садыр Жапаров объявил о ликвидации АКС ГКНБ.

«Президент неоднократно говорил, что в рамках экономических реформ будет усовершенствована деятельность фискальных, судебных, правоохранительных органов. Прежде всего будет сокращено вмешательство государства в работу бизнеса, приложены все усилия для создания благоприятной среды для предпринимателей», — указывается в сообщении.

Отмечается, что ликвидация АКС ГКНБ является одним из решающих шагов в данном направлении.

Во исполнение данного указа кабинету министров и Госкомитету национальной безопасности поручено принять необходимые организационные меры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198962/
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