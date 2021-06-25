АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «Об упразднении Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте по теме Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована

Ранее на встрече с представителями бизнес-сообщества Садыр Жапаров объявил о ликвидации АКС ГКНБ.

«Президент неоднократно говорил, что в рамках экономических реформ будет усовершенствована деятельность фискальных, судебных, правоохранительных органов. Прежде всего будет сокращено вмешательство государства в работу бизнеса, приложены все усилия для создания благоприятной среды для предпринимателей», — указывается в сообщении.

Отмечается, что ликвидация АКС ГКНБ является одним из решающих шагов в данном направлении.

Во исполнение данного указа кабинету министров и Госкомитету национальной безопасности поручено принять необходимые организационные меры.