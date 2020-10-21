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Подписан Указ «О принятии исполнения полномочий Президента»

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров 16 октября подписал Указ «О принятии исполнения полномочий Президента Кыргызской Республики».

В Указе говорится:

«В связи с произошедшими в стране 5–6 октября 2020 года народными волнениями, вызванными массовыми грубейшими нарушениями избирательного законодательства в ходе подготовки и проведения 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала итоги голосования на избирательных участках недействительными.

По требованию народа действующее Правительство Кыргызской Республики ушло в отставку, и было сформировано новое Правительство Кыргызской Республики в установленном Конституцией Кыргызской Республики порядке. 15 октября 2020 года, действующий Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на основе заявления и публичного его обнародования. В связи с невозможностью исполнения Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики полномочий Президента Кыргызской Республики, исполнение полномоч ий Президента Кыргызской Республики перешло к Премьер-министру Кыргызской Республики.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране, нормализации экономической ситуации, обеспечения и защиты прав и свобод граждан, надлежащего функционирования государственных и общественных институтов, руководствуясь статьями 65 и 68 Конституции Кыргызской Республики, являясь действующим Премьер-министром Кыргызской Республики, приступая к исполнению полномочий Президента Кыргызской Республики, постановляю:

Всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме.

Генеральной прокуратуре:

— усилить прокурорский надзор за выполнением органами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления надлежащим образом своих прямых обязанностей, при необходимости, в установленном порядке привлекать виновных к ответственности;

— ежедневно докладывать о проделанной работе.

Государственному комитету национальной безопасности:

— активизировать работу, связанную с обеспечением национальной безопасности страны;

— при участии Пограничной службы жестко пресекать случаи незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана;

— при участии МВД и ГСБЭП усилить работу по борьбе с криминалитетом и пресечению деятельности преступных сообществ в стране, включая незаконный переход прав собственности криминалу и (или) незаконное управление капиталом, принадлежащим частным лицам и организациям.

Национальному банку совместно с Правительством обеспечить стабильное функционирование коммерческих банков и осуществление переводов денежных средств, пресекать незаконный вывод капитала из страны.

Правительству:

— в срочном порядке принять меры по защите частного капитала и собственности, не допуская незаконное изъятие (рейдерский захват) имущества, и созданию благоприятных условий для инвесторов;

— активизировать работу над пакетом проектов нормативных правовых актов по защите и развитию малого и среднего бизнеса;

— внести предложения по оптимизации структуры экономики, направленные на адекватное восприятие и разрешение мировых вызовов в стране и предотвращение возникновения кризисных ситуаций;

— при участии органов местного самоуправления, общественных организаций, специализирующихся в области здравоохранения, усилить работу по недопущению распространения коронавируса среди населения, провести профилактические мероприятия по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, обеспечить выделение из бюджета достаточных средств на указанные цели, не допускать перебои финансирования медицинских учреждений, осуществляющих выявление и лечение больных коронавирусом».

Указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/170075/
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