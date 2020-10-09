Афиша Бишкека на выходные: выставки, онлайн-спектакль и «открытый микрофон»

Театр

10-11 октября. Международный проект «Онлайн-гастроли»

В рамках проекта театры Кыргызстана и ближнего зарубежья обменяются видеозаписями своих спектаклей. 10 октября кыргызстанские зрители смогут увидеть спектакль Костромского камерного драматического театра под руководством Б.И.Голодницкого «Леди Макбет Мценского уезда», а 11 октября запланирована беседа в прямом эфире с российскими актерами.

Сайт rusteatr.kg, Instagram.

Выставки, ярмарки

10 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

10-11 октября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»

Зимой и летом в Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Их участниками стали восемь художников.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

4-31 октября. Выставка «Начало»

Айдай Мусабекова — молодая художница из Бишкека. Пока она находится в поиске своего стиля и направления в творчестве. Но ее картины, выполненные акварелью, карандашом, гуашью, уже заслужили внимание зрителей. Айдай пишет в разных жанрах: прекрасные натюрморты, фантастические картины, портреты, пейзажи.

Кафе Chicken Star, 20.00.

Акции, концерты, мастер-классы

10 октября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

Для детей

11 октября. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.