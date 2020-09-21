Подписан указ о подготовке к празднованию 30-летия независимости Кыргызстана

31 августа 1991 года Верховный Совет Республики Кыргызстан принял Декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан, согласно которой Кыргызская Республика была объявлена независимым, суверенным демократическим государством.

Историческое значение этого документа заключается в том, что он определил законность процессов становления независимости и конституционного развития страны. Декларация, открывшая путь для построения независимой кыргызской государственности, олицетворяет волю кыргызского народа, его вековые чаяния и надежды. Кыргызстан как самостоятельное государство занял свое достойное место среди стран мира, став членом международного сообщества, с полным правом участвовать в его деятельности, а также самостоятельно решать п олитические, экономические и другие вопросы. Мировое сообщество признало Кыргызстан суверенной страной.

Цель создания и сохранения кыргызского государства всегда была одной из важнейших в истории нашего народа на протяжении более трех тысяч лет. Идеи государственности, свободы, независимости, любви народа к своей родной земле составляют основу эпоса «Манас», который является национальной гордостью, вершиной духовного наследия кыргызского народа.

Кыргызская государственность пережила немало сложных периодов своего развития, были как достижения, так и неудачи. Создание великого кыргызского каганата в центре Евразийского континента нашими предками, и их мужественная борьба за свободу против внешних сил занимают достойное место в мировой истории.

В ХХ веке наш народ перенес тяжелые испытания. Трагические события 1916 года и политические репрессии 1930-х годов привели к большим человеческим потерям. В то же время благодаря настойчивости и усилиям патриотически настроенных представителей нации, предвидевших будущее, стало возможным заложить фундамент нашей национальной советской государственности в составе СССР. В 1924 году в составе РСФСР была образована Кара-Киргизская автономная область, в 1926 году создана Киргизская АССР, а в 1936 году — Кирги зская ССР, которая стала основой для создания нынешней независимой Кыргызской Республики.

В преддверии 30-летия независимости Кыргызской Республики необходимо проанализировать прошлое страны и определить направления на будущее. Наш священный долг — защищать и укреплять

нашу государственность, единство и согласие народа, уважать демократические ценности, заботиться о благополучии каждого гражданина, создавать условия для дальнейшего социально-экономического развития страны.

В целях обеспечения своевременной подготовки к проведению на высоком уровне празднования 30-летия независимости Кыргызской Республики 31 августа 2021 года постановляется.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, связанных с празднованием 30-летия независимости Кыргызской Республики;

— утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 30-летия независимости Кыргызской Республики до

1 декабря 2020 года;

— предусмотреть выделение необходимых финансовых средств из республиканского бюджета для подготовки и проведения указанных мероприятий.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.