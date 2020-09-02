Утвержден план действий правительства Кыргызской Республики на 2020 год

Распоряжение Правительства КР от 13 августа 2020 года № 272-р

В целях обеспечения социальной и экономической стабильности, обеспечения охраны здоровья населения в связи с распространением вируса COVID-19, реализации программы деятельности Правительства Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 17 июня 2020 года № 3876-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:

Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики на 2020 год по обеспечению социальной стабильности, устойчивости экономики и поддержанию доходов населения (далее — План) согласно приложению.

Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления

(по согласованию):

— принять меры по исполнению Плана в установленные сроки;

— ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.

Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики сводную информацию о ходе выполнения Плана.

Отделу экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Премьер-министру Кыргызской Республики сводную информацию о ходе выполнения Плана.

Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав органов местного самоуправления (по согласованию) за качественное и своевременное выполнение Плана.

Контроль за достижением индикаторов, качественным и своевременным исполнением Плана по курируемым направлениям возложить на первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров Кыргызской Республики.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2020 года № 42-р.