Постановление Правительства КР от 4 августа 2020 года № 409

Об утверждении Стратегии управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2020‒2023 годы

В целях эффективного управления государственным долгом Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.Утвердить Стратегию управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2020‒2023 годы согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Стратегии управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2018‒2020 годы» от 5 февраля 2018 года № 79.

3.Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр К.А.Боронов

Приложение