Подписаны законы об актах гражданского состояния

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Законы Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Законы приняты Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 17 июня 2020 года.

Целью Закона является оптимизации регистрации актов гражданского состояния.

В связи с ускорением темпов развития информационных технологий, развивается система регистрации актов гражданского состояния с применением информационно-коммуникационных автоматизированных систем.

Принятым Законом предусмотрено, что более детальный порядок принятия правил осуществления регистрации актов гражданского состояния будет утверждаться решением Правительства Кыргызской Республики.

Законом предлагается:

Упростить регистрацию рождения ребенка путем осуществления регистрации факта рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния (в органах ЗАГС), в случаях отсутствия и несвоевременного документирования родителей (родителя) документами, удостоверяющими их личность. Исключить два вида регистрации актов гражданского состояния: государственной регистрации усыновления и установления отцовства. Предоставить право переменить отчество по именам, вытекающим от имен отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери. Исключить составление второго бумажного экземпляра записи актов гражданского состояния. Осуществлять запись фамилии ребенка, учитывая желание родителей, по имени отца или деда ребенка с добавлением окончаний »-ов«, «-ев», «-ова», «-ева» или по кыргызским национальным традициям: для детей мужского пола «уулу» и для детей женского пола «кызы» или без добавления такового. В этих случаях без присвоения отчества ребенку. Осуществлять регистрацию актов гражданского состояния по месту обращения гражданина в органы ЗАГС, т. е. граждане не будут обращаться по месту регистрационного учета либо по месту первоначальной регистрации акта гражданского состояния, что ранее создавало значительные трудности для граждан при имеющейся нестабильной ситуации во внутренней миграции.

Таким образом, вышеуказанные изменения позволят гражданам существенно сэкономить свое время и денежные средства при осуществлении регистрации актов гражданского состояния.

Единым пакетом с Законом «Об актах гражданского состояния» был принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регистрации актов гражданского состояния».

Законом внесены изменения в часть I Гражданского кодекса, в нормы Семейного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о детях и Закона Кыргызской Республики «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республики для целей обязательного государственного социального страхования» с целью приведения их в соответствие с нормами нового Закона «Об актах гражданского состояния».

Закон Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» вступает в силу по истечению трех месяцев, а Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регистрации актов гражданского состояния» — по истечению шести месяцев со дня официального опубликования.