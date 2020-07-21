Ратифицировано Соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Всемирным банком

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республики и Международной ассоциацией развития (Всемирным Банком) по проекту «Региональное экономическое развитие» в Ошской области и г.Ош, подписанного 12 мая 2020 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 июня 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Всемирный банк о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных Соглашений.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Справочно:

Целью Соглашения является оказание Всемирным Банком поддержки Правительству Кыргызской Республики в усилении экономического и регионального развития посредством целенаправленных мероприятий в сфере туризма и сельского хозяйства, и повышения институционального потенциала в Ошской области и г.Ош.

В рамках оказания поддержки Правительству КР в продвижении экономического и регионального развития, Всемирным Банком разработан Проект «Региональное экономическое развитие на общую сумму финансирования 60 млн долл. США (30 млн долл. США — грант, и 30 млн долл. США — кредит). Сроками платежа являются 15 апреля и 15 октября каждого год, начиная с 15 апреля 2026 года и заканчивая 15 октября 2057 года включительно. Основная сумма Кредита, подлежащая к погашению в % — 1,5625%.

Проект «Региональное экономическое развитие» будет сосредоточен на обеспечении регионального экономического развития с акцентом на стимулирование процесса развития частного сектора и создание потенциала городских центров, которые будут служить центрами регионального развития.

Данное Соглашение является важным элементом в социально-экономическом развитии Ошской области и г.Ош, способствуя созданию рабочих мест, сокращению бедности, содействуя в создании и развитии цепочек добавленной стоимости продукции сельского хозяйства и развития туризма.