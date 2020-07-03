Подписан указ о награждении ряда медицинских работников страны госнаградами

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 июля, подписал Указ о награждении ряда медицинских работников страны государственными наградами.

Согласно Указу, за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечение охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в связи с Днем медицинского работника Кыргызской Республики решено наградить:

Орденом «Манас» III степени:

Аалиева Гулжигита Кенжекараевича — главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы;

Марипова Асамидина — директора Ноокатской территориальной больницы Ошской области;

медалью «Данк»:

Джумаканову Айгуль Бейшебаевну — начальника Центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Кабылову Бегим Доолотовну — старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Московской территориальной больницы Чуйской области;

Мадраимову Гулийпу Гапыровну — медицинскую сестру гепатологического отделения Ошской межобластной клинической больницы;

Присвоить почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики»:

Бектеновой Тамаре Тойчуевне — заведующей паразитологической лабораторией Джалал-Абадского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

Голощаповой Галине Николаевне — врачу УЗИ Республиканской клинической инфекционной больницы;

Жаркынбаевой Бурулбүбү Айтмамбетовне — заведующей отделением № 9 Республиканской клинической инфекционной больницы;

Жоробаеву Үсенкулу Салиевичу — заместителю главного врача Джалал-Абадского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации по области;

Касмалиевой Калбүбү Кемеловне — заведующей инфекционным отделением Нарынской областной объединенной больницы;

Калмамбетовой Гульмире Исмаиловне — заведующей республиканской референс лабораторией Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Кыргызбаевой Атыркүл — заместителю директора Нарынского областного центра семейной медицины по организационным вопросам;

Мамбетову Малику Кусеиновичу — главному врачу Иссык-Кульского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Иссык-Кульской области;

Масымбаевой Элмире Бакасовне — врачу-эпидемиологу Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Мурсалиеву Асадилло Юлдашевичу — заведующему инфекционным отделением Сузакской территориальной больницы им. С. Жолдошева Джалал-Абадской области;

Насирову Абдымомуну — заведующему санитарно-карантинным пунктом Международного аэропорта «Ош» Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте при Министерстве здавоохранения Кыргызской Республики;

Рыскулбековой Айнагуль Байсаловне — заведующей эпидемиологическим отделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек;

Рыспековой Гульнаре Асанаевне — врачу-инфекционисту инфекционного отделения Ысык-Атинской территориальной больницы Чуйской области;

Сагындыковой Чолпон Аксаккоевне — главному врачу Таласского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации по Таласской области;

Сыдыковой Фарисе Аскеровне — семейному врачу Центра семейной медицины № 14 г. Бишкек;

Тойтонову Исламбеку — заведующему инфекционным отделением № 2 Ошской межобластной клинической больницы;

Турдуматовой Акшооле Болотбековне — врачу-инфекционисту инфекционного отделения Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Абдураимову Жанну Сулаймановну — заместителя директора по сестринскому делу Ошской городской клинической больницы;

Акматову Айнуру Бектургановну — начальника Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Ашыралиеву Дамиру Омурзаковну — сотрудника Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, вирусологу;

Бакирову Зарину Убайдуллаевну — заведующую вирусологической лабораторией Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с фукцией координации по Ошской области;

Бектурганова Улукбека Бектурсуновича — главного врача Ысык-Атинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации по Чуйской области;

Галбаева Нурлана Басытовича — главного специалиста Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Жороева Акжола Осмоналиевича — заведующего эпидемиологическим отделом Лейлекского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Баткенской области;

Исабекову Назиру Сагынбаевну — старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Иссык-Кульской областной объединенной больницы;

Исманалиеву Диларахан Айдаровну — старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Ишенапысову Гулбару Сатыгуловну — директора Республиканского центра иммунопрофилактики;

Калдыбаеву Айнек Сетенбаевну — заместителя главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы по сестринскому делу;

Кучук Татьяну Энверовну — руководителя Республиканского научно-практического центра контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Мамажанова Дилшода Бахтияровича — специалиста инфекционного контроля Ноокатской территориальной больницы Ошской области;

Ражапбаеву Атиргүл Шүкүрүллаевну — заведующую бактериологической лабораторией Ошского противочумного отделения Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Сооронбаеву Эркингүл Жусуповну — помощника эпидемиолога Ат-Башинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарынской области;

Тойлубаеву Рахат Мискинбаевну — заведующую инфекционным отделением Таласской объединенной областной больницы;

Чоробаеву Нургүл Тургунбаевну — медицинскую сестру Центра общеврачебной практики Чаткальского района Джалал-Абадской области;

Шерматову Мастуру Умирзаковну — старшую медицинскую сестру отделения неврологии Кызыл-Кийской территориальной больницы Баткенской области;

Эсенгельдиеву Гульбарчын Муратовну — заведующую вирусологической лабораторией Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек.