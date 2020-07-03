Подписан указ о награждении ряда медицинских работников страны госнаградами

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 июля, подписал Указ о награждении ряда медицинских работников страны государственными наградами.
Согласно Указу, за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечение охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в связи с Днем медицинского работника Кыргызской Республики решено наградить:
Орденом «Манас» III степени:
Аалиева Гулжигита Кенжекараевича — главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы;
Марипова Асамидина — директора Ноокатской территориальной больницы Ошской области;
медалью «Данк»:
Джумаканову Айгуль Бейшебаевну — начальника Центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
Кабылову Бегим Доолотовну — старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Московской территориальной больницы Чуйской области;
Мадраимову Гулийпу Гапыровну — медицинскую сестру гепатологического отделения Ошской межобластной клинической больницы;
Присвоить почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики»:
Бектеновой Тамаре Тойчуевне — заведующей паразитологической лабораторией Джалал-Абадского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
Голощаповой Галине Николаевне — врачу УЗИ Республиканской клинической инфекционной больницы;
Жаркынбаевой Бурулбүбү Айтмамбетовне — заведующей отделением № 9 Республиканской клинической инфекционной больницы;
Жоробаеву Үсенкулу Салиевичу — заместителю главного врача Джалал-Абадского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации по области;
Касмалиевой Калбүбү Кемеловне — заведующей инфекционным отделением Нарынской областной объединенной больницы;
Калмамбетовой Гульмире Исмаиловне — заведующей республиканской референс лабораторией Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
Кыргызбаевой Атыркүл — заместителю директора Нарынского областного центра семейной медицины по организационным вопросам;
Мамбетову Малику Кусеиновичу — главному врачу Иссык-Кульского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Иссык-Кульской области;
Масымбаевой Элмире Бакасовне — врачу-эпидемиологу Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
Мурсалиеву Асадилло Юлдашевичу — заведующему инфекционным отделением Сузакской территориальной больницы им. С. Жолдошева Джалал-Абадской области;
Насирову Абдымомуну — заведующему санитарно-карантинным пунктом Международного аэропорта «Ош» Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте при Министерстве здавоохранения Кыргызской Республики;
Рыскулбековой Айнагуль Байсаловне — заведующей эпидемиологическим отделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек;
Рыспековой Гульнаре Асанаевне — врачу-инфекционисту инфекционного отделения Ысык-Атинской территориальной больницы Чуйской области;
Сагындыковой Чолпон Аксаккоевне — главному врачу Таласского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации по Таласской области;
Сыдыковой Фарисе Аскеровне — семейному врачу Центра семейной медицины № 14 г. Бишкек;
Тойтонову Исламбеку — заведующему инфекционным отделением № 2 Ошской межобластной клинической больницы;
Турдуматовой Акшооле Болотбековне — врачу-инфекционисту инфекционного отделения Джалал-Абадской областной клинической больницы;
Наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:
Абдураимову Жанну Сулаймановну — заместителя директора по сестринскому делу Ошской городской клинической больницы;
Акматову Айнуру Бектургановну — начальника Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
Ашыралиеву Дамиру Омурзаковну — сотрудника Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, вирусологу;
Бакирову Зарину Убайдуллаевну — заведующую вирусологической лабораторией Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с фукцией координации по Ошской области;
Бектурганова Улукбека Бектурсуновича — главного врача Ысык-Атинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации по Чуйской области;
Галбаева Нурлана Басытовича — главного специалиста Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
Жороева Акжола Осмоналиевича — заведующего эпидемиологическим отделом Лейлекского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Баткенской области;
Исабекову Назиру Сагынбаевну — старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Иссык-Кульской областной объединенной больницы;
Исманалиеву Диларахан Айдаровну — старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Джалал-Абадской областной клинической больницы;
Ишенапысову Гулбару Сатыгуловну — директора Республиканского центра иммунопрофилактики;
Калдыбаеву Айнек Сетенбаевну — заместителя главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы по сестринскому делу;
Кучук Татьяну Энверовну — руководителя Республиканского научно-практического центра контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
Мамажанова Дилшода Бахтияровича — специалиста инфекционного контроля Ноокатской территориальной больницы Ошской области;
Ражапбаеву Атиргүл Шүкүрүллаевну — заведующую бактериологической лабораторией Ошского противочумного отделения Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
Сооронбаеву Эркингүл Жусуповну — помощника эпидемиолога Ат-Башинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарынской области;
Тойлубаеву Рахат Мискинбаевну — заведующую инфекционным отделением Таласской объединенной областной больницы;
Чоробаеву Нургүл Тургунбаевну — медицинскую сестру Центра общеврачебной практики Чаткальского района Джалал-Абадской области;
Шерматову Мастуру Умирзаковну — старшую медицинскую сестру отделения неврологии Кызыл-Кийской территориальной больницы Баткенской области;
Эсенгельдиеву Гульбарчын Муратовну — заведующую вирусологической лабораторией Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек.