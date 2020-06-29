Внесены изменения в Закон «О статусе медицинского работника»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе медицинского работника».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 мая 2020 года.

Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе медицинского работника» принят в целях установления гарантий и компенсаций медицинским работникам государственных и муниципальных организаций здравоохранения, в том числе и в случаях введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

Закон «О статусе медицинского работника» дополняется статьей 11-1, которой устанавливается, что в условиях режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения уполномоченный орган в сфере здравоохранения обязан: организовать транспортную доставку медицинских работников государственных и муниципальных организаций здравоохранения от места проживания до места их работы и обратно, обеспечить медицинских работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и надлежащими условиями труда.

Данной статьей также предусматривается выплата денежной компенсации медицинским работникам государственных и муниципальных организаций здравоохранения, подвергающимся высокому риску нанесения вреда своему здоровью на период действия режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, вызванного кризисной ситуацией, определяемая Правительством, но не ниже 4 окладов по занимаемой должности. Медицинским работникам, исполняющим свои профессиональные обязанности в санитарно-карантинной зоне, устанавливается режим тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, а также выплачиваются компенсации, определяемые Правительством, но не ниже 10 окладов по занимаемой должности.

В случае смерти медицинского работника вследствие заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей в вышеотмеченных условиях, его семье выплачивается единовременное денежное пособие в размере не менее 20 среднегодовых заработков пострадавшего.

При получении медицинским работником заболеваний, исключающих для него возможность дальнейшей работы либо до истечения 1 года после получения заболеваний при указанных обстоятельствах, ему выплачивается единовременное денежное пособие.

Также установлено, что суммы единовременных денежных пособий выплачиваются Фондом обязательного медицинского страхования по представлению организации здравоохранения за счет средств республиканского бюджета.

Принятым Законом предусмотрено, что положения статьи 11-1 распространяются в полном объеме на медицинских работников организаций здравоохранения, основанных на частной и смешанной формах собственности, если они были привлечены к работе в указанных обстоятельствах.

Также принятым Законом вносится изменение в статью 14 Закона «О статусе медицинского работника», которое обязывает государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств оплачивать медицинским работникам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, в размере, определяемом законодательством, а также обеспечивает проведение периодических обязательных медицинских осмотров.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.