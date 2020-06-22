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Подписан Закон КР «О внесении изменений в Закон КР «О беженцах»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон КР «О беженцах».

Закон принят Жогорку Кенешем КР 14 мая 2020 года.

Целью принятого Закона является приведение положений Закона КР «О беженцах» в соответствие со статьей 6 Конституции КР, нормативными правовыми актами КР в части регистрации документированных лиц, ищущих убежище и беженцев, а также установление правовых оснований для регулирования вопросов, касающихся регистрации ходатайства иностранных граждан, прибывающих в поисках убежища.

Законом предусматривается внесение изменений в название органа регистрации документированных лиц, ищущих убежище и беженцев путем замены слов «в органах внутренних дел» на слова «в уполномоченном государственном органе в сфере регистрации населения», поскольку функции регистрации иностранных граждан переданы уполномоченному государственному органу в сфере регистрации населения.

Кроме того, статья 4 дополнена частью 9, устанавливающей основания для отказа в регистрации ходатайства о признании беженцем, в случаях:

— если лицу ранее было отказано в признании его беженцем в установленном законодательством порядке о беженцах, при условии отсутствия вновь открывшихся или новых обстоятельств;

— если лицо осуждено по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжкого преступления на территории Кыргызской Республики;

— если лицо ранее имело статус беженца и добровольно выехало из Кыргызской Республики в страну происхождения или в третью страну на постоянное жительство.

Закон КР вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/156984/
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