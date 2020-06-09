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Внесены изменения в закон о республиканском бюджете КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021–2022 годы».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 мая 2020 года.

Законом утвержден республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2020 год по доходам в сумме 135346,8 млн. сом и расходам в сумме 163039,0 млн. сомов, предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год установлен в сумме 27692,2 млн. сом сомов.

Параметры республиканского бюджета на 2020 год пересмотрены с учетом текущего исполнения республиканского бюджета и изменения показателей социально-экономического развития Кыргызской Республики в связи с карантинными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/155398/
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