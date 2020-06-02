Постановление Правительства КР от 29 мая 2020 года № 278

Об утверждении квалификационных требований для работников учреждений культуры, искусства, информации и кинематографии

В целях упорядочения деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить квалификационные требования для работников:

1) республиканских, областных, районных, городских и сельских библиотек согласно приложению 1;

2) республиканских, областных, районных, городских и сельских музеев согласно приложению 2;

3) клубных учреждений согласно приложению 3;

4) Кыргызского национального ордена Ленинаакадемического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, филармоний, Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева, Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова согласно приложению 4;

5) драматических и музыкально-драматических театров, Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой и театров кукол согласно приложению 5;

6) областных медиацентров и Общественной региональной телерадиокомпании «Ынтымак» согласно приложению 6;

7) редакций детского журнала «Байчечекей», газеты «Жеткинчек», журнала «Кырчын» согласно приложению 7;

8) централизованных бухгалтерий при учреждениях и организациях культуры, искусства и информации согласно приложению 8;

9) Государственного учреждения «Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т. Океева» Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики согласно приложению 9;

10) Республиканского государственного фильмофонда и Дирекции республиканского Дома кино имени Чингиза Айтматова согласно приложению 10;

11) областных, городских и районных кинодирекций согласно приложению 11;

12) средних профессиональных (в том числе специальных) учебных заведений (техникумов) системы Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики согласно приложению 12;

13) детских музыкальных школ, детских школ искусства, детских художественных школ согласно приложению 13;

14) студий и Факультета повышения квалификации учебных заведений системы Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики согласно приложению 14;

15) Центральной детской музыкальной школы имени П.Ф.Шубина согласно приложению 15;

16) Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени Мукаша Абдраева согласно приложению 16;

17) высших учебных заведений системы Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики согласно приложению 17.

2. Установить, что квалификационные требования к техническому и младшему обслуживающему персоналу учреждений культуры, искусства, информации и кинематографии не предъявляются.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» от 27 августа 2019 года № 430 следующие изменения:

— пункт 1 признать утратившим силу;

— приложение 1 к вышеуказанному постановлению признать утратившим силу.

4. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении квалификационных требований для работников учреждений культуры, искусства, информации и кинематографии» от 10 января 2012 года № 3;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении квалификационных требований для работников учреждений культуры, искусства, информации и кинематографии» от 10 января 2012 года № 3» от 2 апреля 2018 года № 180.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов