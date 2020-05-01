Подписано постановление о юбилейной медали к 75-летию Победы

Постановление Правительства КР от 30 апреля 2020 года № 226

О юбилейной медали «1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңишке 75 жыл»

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения гражданам Кыргызской Республики, внесшим неоценимый вклад в великую Победу, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Положение о юбилейной медали «1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңишке 75 жыл» согласно приложению 1;

— описание юбилейной медали «1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңишке 75 жыл» согласно приложению 2.

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных Государственному комитету по делам обороны Кыргызской Республики на 2020 год.

3. Государственному комитету по делам обороны Кыргызской Республики:

— принять соответствующие меры по изготовлению юбилейной медали «1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңишке 75 жыл»;

— совместно с Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов (по согласованию) организовать вручение юбилейной медали.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.