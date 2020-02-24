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Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, а также об призыве

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте—мае 2020 года».

Согласно Указу, в соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона Кыргызской Республики «Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики» и статьями 15, 17, 31 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» постановляется:

Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

Призвать на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте—мае 2020 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.

Правительству Кыргызской Республики определить сроки увольнения военнослужащих срочной военной службы, служащих альтернативной службы и порядок проведения призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/144489/
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Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил Кыргызстана
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