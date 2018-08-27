Постановление Правительства КР № 362 от 7 августа 2018 года



О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов»

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О конфликте интересов», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Определить следующие государственные органы Кыргызской Республики ответственными за реализацию Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов»:

— Государственную кадровую службу Кыргызской Республики

(по согласованию) в отношении служащих, занимающих административные должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, предусмотренные Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, а также лиц, временно замещающих отсутствующих государственных гражданских служащих и муниципальных служащих;

— Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики в отношении руководителей муниципальных учреждений, организаций и предприятий;

— Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в отношении руководителей организаций, в уставном капитале которых имеется государственная доля,

а также доверительных управляющих государственным имуществом;

— вышестоящие государственные органы исполнительной власти Кыргызской Республики, в ведении которых находятся учреждения, организации и предприятия, финансируемые из государственного бюджета, в отношении руководителей данных учреждений, организаций и предприятий;

— Национальный банк Кыргызской Республики (по согласованию), Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики в отношении своих сотрудников.

2. Утвердить:

— Порядок учета, регистрации, оценки, хранения, использования и выкупа дипломатических подарков лицами, на которые распространяется действие Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов», согласно приложению 1;

— Порядок заполнения декларации о личных (частных) интересах лицами, на которые распространяется действие Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов», при избрании, назначении или утверждении на должность либо при переходе на другую должность с иным объемом полномочий согласно приложению 2.

3. Рекомендовать Государственной кадровой службе Кыргызской Республики совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики и Государственным агентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики внести в месячный срок в Аппарат Правительства Кыргызской Республики предложения по определению уполномоченных государственных органов, ответственных за реализацию Закона Кыргызской Республики

«О конфликте интересов», в отношении:

— лиц, занимающих политические и специальные государственные должности, политические муниципальные должности, а также государственные должности на военной, правоохранительной и дипломатической службе;

— руководителей учреждений, организаций и предприятий, финансируемых из государственного бюджета и не входящих в ведение государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики.

4. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Временного руководства по разрешению конфликта интересов на государственной и муниципальной службе Кыргызской Республики» от 13 февраля 2014 года № 90;

— абзац пятый пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О вопросах обеспечения соблюдения законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы»

от 14 декабря 2016 года № 674.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.