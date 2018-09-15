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Общество

Парламентская фракция «Бир Бол» определилась с кандидатом на пост омбудсмена

Парламентская фракция «Бир Бол» определилась с кандидатом на пост омбудсмена. Депутаты объединения выдвинули претендентом на должность акыйкатчи Риту Карасартову.

Рита Карасартова — известная гражданская активистка. Она возглавляет Институт общественного анализа и часто выступает по самым злободневным вопросам.

Ранее Рита Карасартова уже баллотировалась на пост главного правозащитника страны, однако им стал Кубат Оторбаев.

Правозащитница представила свою программу. По ее словам, омбудсмен осуществляет контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина. Рита Карасартова рассчитывает на поддержку Жогорку Кенеша.

Ранее свою программу представил другой кандидат в омбудсмены — выдвиженец от фракции «Ата Мекен» юрист Канатбек Азиз. Другие претенденты программы не представили.
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