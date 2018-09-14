Голосовое оповещение об остановках в транспорте Бишкека заработает в октябре

Система голосового оповещения остановок появится на всех автобусных и троллейбусных маршрутах Бишкека до конца октября. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр столицы Геннадий Милицкий.

Сейчас система в пилотном режиме работает на автобусных маршрутах № 7 и 42 и № 4 и 17 троллейбусных.

«Мы начали с внедрения в муниципальном транспорте системы GPS и контролируем передвижение троллейбусов и автобусов. Второй этап — внедрение системы голосового оповещения. Когда транспорт подходит к остановке, через систему навигации подается сигнал и остановки объявляются автоматически», — сообщил он.