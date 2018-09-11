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Общество

Алмазбек Атамбаев опять недоволен журналистами. СДПК жалуется на СМИ

Партия СДПК подала заявление в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, жалоба касается трех кыргызскоязычных изданий — сайтов Kyrgyztoday и «Назарньюс», а также газеты «Майдан Пресс».

«Они написали, что экс-президент готовит осенью госпереворот и якобы по этому поводу встречается с земляками в Чуйском регионе. Но доказательств нет. То есть это просто поклеп. Мы просим комиссию разобраться, поскольку данные публикации противоречат этическому кодексу журналиста», — отметила Кундуз Жолдубаева.

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Она добавила, что в суд бывший глава государства обращаться не намерен.

В годы президентства Алмазбек Атамбаев неоднократно судился со СМИ. В итоге сайт Zanoza.kg прекратил существование, у публициста Нарына Айыпа едва не отняли квартиру, правозащитник Чолпон Джакупова не могла выехать в течение полутора лет за пределы Кыргызстана, а адвокаты экс-депутата Омурбека Текебаева до сих пор добиваются пересмотра их дела в суде.
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