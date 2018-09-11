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Общество

Суицид зампрокурора Ошской области. Родственники отказались от судмедэкспертизы

Родственники повесившегося заместителя прокурора Ошской области отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По факту смерти Торо Кожошова проводят проверку. Работает оперативно-следственная группа.

«Погибшего обнаружила супруга во дворе дома. Сейчас проверяют все версии. Родные Торо Кожошова отказались выдать тело на судмедэкспертизу. Кроме того, сотрудникам милиции запретили снимать тело  на камеру», — сообщили в УВД.

Между тем 24.kg стало известно, что Торо Кожошов в день смерти должен был выйти из отпуска. У погибшего остались вдова и шестеро детей. За несколько дней до суицида он ходил грустным. Мужчина был религиозен, пользовался уважением в коллективе.

Торо Кожошова нашли повешенным в ночь на 10 сентября. Причина его поступка пока неизвестна.
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