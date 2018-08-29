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Общество

Когда паспорт признают недействительным. Перечень случаев предлагают расширить

Министерство юстиции Кыргызстана предлагает расширить перечень случаев признания паспорта недействительным. Документ выставили на общественное обсуждение.

Недействительными паспорта будут признавать при изменении фамилии, имени или отчества, места жительства, семейного положения, ПИН.

Стоит отметить, что при изменении фамилии, имени или отчества гражданина соответствующие сведения в информационных системах Государственной регистрационной службы обновляются с целью их актуализации.

Обновления необходимо внести и при смене места жительства. Это касается обладателей ID-карт старого образца. Признавать недействительным паспорт образца 2017 года нет необходимости из-за возможности изменения адреса и семейного статуса непосредственно на чипе идентификационной карты.

В случае наличия у двух и более граждан идентичных персональных идентификационных номеров ПИН изменяется заявителю или за ним сохраняется верный персональный идентификационный номер. Остальным лицам ГРС в течение трех рабочих дней направляет письменное уведомление по месту жительства о необходимости обращения в органы ЗАГС для уточнения и/или изменения ПИН.
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