ГРС Кыргызстана выдала паспорт преступнику, разыскиваемому в Таджикистане

В Государственной регистрационной службе выявили факт выдачи национального паспорта иностранцу, находящемуся в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.



По ее данным, паспорт образца 2004 года выдали гражданину в 2014 году в Сузакском районе Джалал-Абадской области. На основании этого документа ему уже в 2017 году в городе Балыкчи Иссык-Кульской области выдали паспорт нового образца.

Однако оперативники Службы криминальной милиции МВД установили, что паспортом пользовался гражданин Республики Таджикистан Низомхон Джураев, 1967 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления у себя на родине.

В феврале 2017 года разыскиваемого таджикистанца задержали в Украине с кыргызским национальным паспортом.

Установлено, что должностные лица ГРС выдали паспорт на вымышленное имя и вклеили в документ фотографию разыскиваемого.

Следственная служба МВД КР возбудила по факту уголовное дело по статье 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Генеральная прокуратура КР по факту незаконной выдачи паспортов возбудила в отношении должностных лиц ДРНАГС ГРС уголовное дело по статьям 304 ч.2 (злоупотребление должностным положением), 315 ч.2 (служебный подлог), 315-1 (незаконная выдача паспорта, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное получение гражданства КР) УК КР.

По подозрению в совершении преступления сотрудники СКМ МВД 18 июня задержали гражданина А.А — главного специалиста ОПРН Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС Сузакского района Джалал-Абадской области. Он заключен в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время проводят следственные мероприятия.