23:35
USD 68.24
EUR 79.63
RUB 1.08
Происшествия

ГРС Кыргызстана выдала паспорт преступнику, разыскиваемому в Таджикистане

В Государственной регистрационной службе выявили факт выдачи национального паспорта иностранцу, находящемуся в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, паспорт образца 2004 года выдали гражданину в 2014 году в Сузакском районе Джалал-Абадской области. На основании этого документа ему уже в 2017 году в городе Балыкчи Иссык-Кульской области выдали паспорт нового образца.

Однако оперативники Службы криминальной милиции МВД установили, что паспортом пользовался гражданин Республики Таджикистан Низомхон Джураев, 1967 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления у себя на родине.

В феврале 2017 года разыскиваемого таджикистанца задержали в Украине с кыргызским национальным паспортом.

Установлено, что должностные лица ГРС выдали паспорт на вымышленное имя и вклеили в документ фотографию разыскиваемого.

Следственная служба МВД КР возбудила по факту уголовное дело по статье 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Генеральная прокуратура КР по факту незаконной выдачи паспортов возбудила в отношении должностных лиц ДРНАГС ГРС уголовное дело по статьям 304 ч.2 (злоупотребление должностным положением), 315 ч.2 (служебный подлог), 315-1 (незаконная выдача паспорта, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное получение гражданства КР) УК КР.

По подозрению в совершении преступления сотрудники СКМ МВД 18 июня задержали гражданина А.А — главного специалиста ОПРН Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС Сузакского района Джалал-Абадской области. Он заключен в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время проводят следственные мероприятия.
Ссылка:
просмотров: 2194
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и «Гознака»
Очереди в паспортных столах. Кыргызстанцы жалуются на плохой Интернет
Нарушения в ГРС. Почему правительство закрывает глаза на нерадивых чиновников?
Электричества нет. В Бишкеке ЦОН № 2 временно не работает
Кто «крыша»? Чиновники подделывают паспорта, но уходят от ответственности
Паспорта.kg. Как ГРС за счет населения платит чужие налоги
В Кыргызстане возникли проблемы с присвоением идентификационных номеров
Эксперты назвали страну, чьи паспорта лучше всего подходят для путешествий
В ГРС подведомственные департаменты переводят на самофинансирование
Зарплата в ГРС была необоснованно высокой
Популярные новости
Два депутата подрались. Один из них госпитализирован Два депутата подрались. Один из них госпитализирован
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и&nbsp;&laquo;Гознака&raquo; Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и «Гознака»
Еще один инцидент в&nbsp;Москве с&nbsp;таксистом-кыргызстанцем закончился хеппи-эндом Еще один инцидент в Москве с таксистом-кыргызстанцем закончился хеппи-эндом
В&nbsp;Оше мать и&nbsp;сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в&nbsp;огороде В Оше мать и сын убили главу семейства из-за кредита. Тело закопали в огороде
Бизнес
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Кыргызтелеком и&nbsp;Элтекс Алатау подписали Меморандум о&nbsp;сотрудничестве Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве