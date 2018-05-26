Эксперты назвали страну, чьи паспорта лучше всего подходят для путешествий

Компания Henley & Partners составила индекс паспортов, которые обеспечивают максимальную свободу передвижения. Об этом сообщило РИА «Новости».
Рейтинг составлен на основе подсчета количества стран, которые держатель может посетить без визы.
На втором — Германия и Сингапур (188 стран). На третьем — Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея (187 стран).
Первое место заняла Япония, гражданин которой может съездить без визы в 189 стран.
Россия заняла 47-е место с 118 странами, для поездок в которые гражданам не нужна виза. На последнем, сотом месте, находятся Ирак и Афганистан (30 стран).