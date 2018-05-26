Эксперты назвали страну, чьи паспорта лучше всего подходят для путешествий

Компания Henley & Partners составила индекс паспортов, которые обеспечивают максимальную свободу передвижения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рейтинг составлен на основе подсчета количества стран, которые держатель может посетить без визы.

Первое место заняла Япония, гражданин которой может съездить без визы в 189 стран.

На втором — Германия и Сингапур (188 стран). На третьем — Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея (187 стран).

Россия заняла 47-е место с 118 странами, для поездок в которые гражданам не нужна виза. На последнем, сотом месте, находятся Ирак и Афганистан (30 стран).