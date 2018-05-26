18:28
USD 68.23
EUR 80.02
RUB 1.11
Общество

Эксперты назвали страну, чьи паспорта лучше всего подходят для путешествий

Фото © Depositphotos/yobab

Компания Henley & Partners составила индекс паспортов, которые обеспечивают максимальную свободу передвижения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рейтинг составлен на основе подсчета количества стран, которые держатель может посетить без визы.

Первое место заняла Япония, гражданин которой может съездить без визы в 189 стран.

На втором — Германия и Сингапур (188 стран). На третьем — Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея (187 стран).

Россия заняла 47-е место с 118 странами, для поездок в которые гражданам не нужна виза. На последнем, сотом месте, находятся Ирак и Афганистан (30 стран).
Ссылка:
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданин Узбекистана купил поддельный кыргызский паспорт в Оше
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
На границе с Казахстаном задержали кыргызстанца с чужим паспортом
Кыргызстанка сменила паспортные данные, чтобы попасть в Россию
Гражданин Таджикистана собрался лететь из Москвы в Ош с исправлением в паспорте
Кыргызстанка вылетела из Санкт-Петербурга в Бишкек по поддельному паспорту
«Агент 024»: В Центре обслуживания населения № 2 творится бардак
На кыргызско-казахской границе задержан гражданин Узбекистана с чужим паспортом
Кыргызский паспорт поднялся в мировом рейтинге: путешествовать с ним стало лучше
На интернет-площадке eBay продают кыргызский паспорт
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Бизнес
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!