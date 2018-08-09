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Общество

Срок действия общегражданского паспорта для несовершеннолетних хотят продлить

В Кыргызстане предлагают продлить срок действия общегражданских паспортов несовершеннолетних граждан. Поправки в Закон «О внешней миграции» вынесло на общественное обсуждение Министерство юстиции.

В справке-обосновании отмечено, что по действующему законодательству срок действия общегражданского паспорта лица, не достигшего 16-летнего возраста, составляет три года.

Законопроект предлагает увеличить срок действия паспорта до пяти лет.

По данным ГРС, в 2017 году выдано более 20 тысяч общегражданских паспортов лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
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