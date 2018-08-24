Госстрой уверяет, что объекты водоснабжения готовы на 90 процентов

Госстрой уверяет, что объекты водоснабжения в Кыргызстане готовы на 90 процентов.

По данным ведомства, на капитальные вложения из бюджета выделено 250 миллионов сомов. В 2018 году планируется построить и реабилитировать 15 систем питьевого водоснабжения, охватывающих 25 сел.

Уже освоено 188,9 миллиона сомов, остаток в 61,1 миллиона сомов выделят до конца года. Готовность объектов — более 90 процентов.

Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения составил график сдачи объектов. Исполнение находится на контроле руководства Госстроя.