Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 августа: в отдельных регионах осадки

В Кыргызстане 19 августа без осадков. Ветер западный 4- 9 метров в секунду, сообщил Кыргызгидромет.

В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19 градусов, днем до +34 градусов.

В Нарынской области температура +15 градусов ночью и +28 градусов днем. Ночью местами кратковременные дожди, днем без осадков.

В Иссык-Кульской области днем +17 градусов, днем +27 градусов. Ночью местами кратковременные дожди, днем без осадков.

В Таласской области температура ночью +14, днем до +30 градусов. Без осадков.