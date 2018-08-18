22:14
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 августа: в отдельных регионах осадки

В Кыргызстане 19 августа без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, сообщил Кыргызгидромет.

В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19 градусов, днем до +34 градусов.

В Нарынской области температура +15 градусов ночью и +28 градусов днем. Ночью местами кратковременные дожди, днем без осадков.

В Иссык-Кульской области днем +17 градусов, днем +27 градусов. Ночью местами кратковременные дожди, днем без осадков.

В Таласской области температура ночью +14, днем до +30 градусов. Без осадков.
Ссылка:
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 августа: жарко и без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 августа: без осадков, но не сильно жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 августа: без осадков, но усилится ветер
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 августа: жарко и без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 августа: сухо и жара возвращается
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 августа: прохладно и дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 августа: дожди и грозы
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 августа: по-прежнему очень жарко
В Кыргызстане штормовое предупреждение: ливни и грозы
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 августа: будет очень жарко
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
У&nbsp;экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал
Как заподозрить недолив топлива и&nbsp;что делать? Как заподозрить недолив топлива и что делать?
Бизнес
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?