Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 21 апреля 1993 года

Самым теплым в Бишкеке было 21 апреля 1993 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +30,8 градуса.

Самым холодным — 21 апреля 1957-го, когда температура составила -2,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со средней температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 апреля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха +12 градусов. Днем в столице ожидаются дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до +26 градусов.