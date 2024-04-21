В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля

На следующей неделе в Бишкеке снова будут дожди и грозы, хотя будет очень тепло. Такой прогноз дают синоптики.
22 апреля в столице ночью без осадков и до +12 градусов. Днем возможен дождь, температура до +24 градусов.
23 апреля будет такая же погода. Ночью без осадков и до +13 градусов. Днем ожидаются дожди и грозы и до +24 градусов.
24 апреля в Бишкеке ночью снова без осадков и тепло — до +13 градусов. Днем снова возможны дожди и до +24 градусов.
25 апреля сохранится аналогичная погода. Ночью до +12 градусов и без осадков, а днем будет дождливо и до +22 градусов.
26-27 апреля сохранится неустойчивая погода, температура воздуха существенно не изменится.