Избиение ребенка на летних сборах. Правозащитники обратились к властям

Представители ОФ «Лига защитников прав ребенка» обратились к председателю кабинета министров Улукбеку Марипову с просьбой взять под личный контроль дело девятилетнего ребенка, который был избит сверстниками во время спортивных сборов в Иссык-Кульской области.

По словам руководителя фонда Назгуль Турдубековой, мать мальчика обратилась к ним за помощью.

В организации считают, что допущен высокий риск угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего.

«В связи с чем ОФ «Лига защитников прав ребенка» обращается к председателю кабинета министров Улукбеку Марипову с просьбой взять под личный контроль дело девятилетнего ребенка, который пострадал от насилия и жесткого обращения во время пребывания на летних сборах секции дзюдо. Обращаемся также к руководству Государственного агентства по физической культуре и спорту с призывом провести тщательное и объективное расследование деятельности Федерации дзюдо, его отдельных тренеров, допустивших насилие и жестокое обращение в отношении ребенка, который находился в это время без родителей», — говорит Назгуль Турдубекова.

В фонде также обратились к омбудсмену страны с просьбой провести мониторинг всех спортивных сборов, которые сейчас проходят на Иссык-Куле и в других регионах.

«Пребывание детей в спортивных секциях без родителей повышает риск совершения насилия и жестокого обращения по отношению к ним, так как сам формат спортивных секций допускает воспитание детей через применение силовых методов», — отметила Назгуль Турдубекова.

В организации просят родителей, чьи дети столкнулись с насилием и жестоким обращением во время пребывания в спортсекциях, обратиться в ОФ «Лига защитников прав ребенка» для того, чтобы они дали оценку всем спортивным секциям, которые во время работы допускали насилие и жестокое обращение в отношении детей.

По всем вопросам звонить по номеру 0772398474 — директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.