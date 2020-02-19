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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Правозащитники взяли на контроль дело избитого ребенка в Беловодском интернате

ОФ «Лига защитников прав ребенка» взяла на контроль дело ребенка, которого якобы избивали сотрудники Беловодского психоневрологического интерната. Об этом 24.kg сообщила руководитель фонда Назгуль Турдубекова.

«Мы будем отслеживать ситуацию в координации с уполномоченными органами по защите прав ребенка», — сказала она.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что сотрудники Беловодского психоневрологического интерната избивают воспитанников, а милиция бездействует. Позже ГУВД Чуйской области прокомментировало инцидент. По данным ведомства, 6 февраля 2020 года в отдел внутренних дел Московского района в устной форме обратилась мать ребенка. Гражданка сообщила, что в психоневрологическом доме-интернате села Беловодского, где воспитывается ее несовершеннолетний сын, она обнаружила у него телесные повреждения. В этой связи просила принять меры. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках.

Директор интерната сказала, что у ребенка могли появиться синяки из-за того, что он катался на горках, поскользнулся и съехал с лестницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144127/
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