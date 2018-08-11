Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 августа: дожди и грозы

На большей части территории Кыргызстана временами дожди и грозы, ожидается понижение температуры. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4- 9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

В Бишкеке дождь, температура воздуха ночью +20, днем +26 градусов.

На летних пастбищах в горных районах возможен кратковременный снег. Местами осадки сильные. Порывы ветра до 18- 23 метров в секунду.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях дожди. Температура ночью +18 градусов, днем до +28 градусов.

В Нарынской области ливни, в высокогорных районах возможен снег. Температура +11 ночью и +20 днем.

В Иссык-Кульской области в отдельных районах дожди и грозы. Температура днем +13, днем +21 градус.

В Таласской области ливни с грозами. Температура ночью +15, днем +25 градусов.