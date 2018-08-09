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Общество

Министерство труда и соцразвития заменит формулировку «ползучие больные»

Министерство труда и социального развития Кыргызстана заменит формулировку «ползучие больные». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Размещенный на сайте правительства проект постановления «О внесении изменений в некоторые решения правительства» разработан с целью улучшения условий пребывания в психоневрологических социальных стационарных учреждениях.

В справке-обосновании специалисты использовали формулировку «ползучие больные». Как они объяснили, фраза описывает состояние получателей услуг и раскрывает значение медицинских терминов. К примеру, тетрапарез — состояние, при котором происходит нарушение движения верхних и нижних конечностей.

Минсоцразвития готово учесть замечание по используемой формулировке и заменить ее.
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