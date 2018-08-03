За добровольную сдачу оружия граждан Кыргызстана предлагают вознаграждать

В Кыргызстане предлагают выплачивать вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. МВД вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства.

В правоохранительных органах полагают, что вознаграждение будет стимулировать граждан к добровольной сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов.

Принимать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства будут территориальные органы милиции. Они будут проводить проверку, в том числе по номерному учету и пулегильзотеке.

В случае установления в действиях гражданина признаков состава преступления или правонарушения с использованием сдаваемого оружия денежное вознаграждение не выплачивается. Если боевое оружие состоит на балансе государственного органа, то оно подлежит передаче в этот орган в установленном порядке.