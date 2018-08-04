Путеводитель по городам Кыргызстана. Нарын

Нарын называют самым кыргызским городом. В нем около 40 тысяч жителей, 90 процентов из которых кыргызы. Туристы именуют его городом в двух километрах над уровнем моря или городом одной улицы.

Как добраться

Город расположен в Нарынской котловине у подножья хребта Нарын-Тоо на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. В 180 километрах находится железнодорожная станция Балыкчи. Расстояние до расположенного южнее Нарына пограничного пункта «Торугарт» на границе с Китаем 186 километров .

Добраться в Нарын можно исключительно автомобильным транспортом. С Западного автовокзала Бишкека можно уехать на автобусе или такси. Дорога займет примерно четыре часа.

Что посмотреть

Фото ИА «24.kg». Туристические места Нарына

Строительство города началось лишь в XIX веке, когда царская Россия в 1868 году разместила в Нарыне гарнизон. В 1920 году после кровопролитных столкновений между Красной армией и белогвардейцами город окончательно перешел под контроль советской власти. В 1927 году Нарын стал центром созданной тогда же области.

Нарынский историко-краеведческий музей относится к музеям третьей категории КР. Его фонд насчитывает около 2 тысяч экспонатов. Они рассказывают об истории края, представляют старинные образцы древней самобытной культуры кыргызов.

Среди них кухонная утварь и посуда, сельскохозяйственные орудия, которыми с древних времен пользовались местные жители, средневековые предметы быта из караван-сарая Таш-Рабат, образцы оружия, найденного археологами в развалинах крепости VII-X века Кошой-Коргон.

Посещению крепостей можно посвятить отдельные дни. Таш-Рабат находится в 90 километрах от Нарына на высоте 3600 метров . Одна из каменных крепостей на Великом Шелковом пути - Городище Кошой-Коргон - расположена в 25 километрах к западу от села Ат-Баши.

Этимология названия города до конца не изучена. Здесь бешбармак - блюдо из мяса и лапши – называют нарын. Издревле эти места славились изобилием мяса. По другой версии, название города произошло от монгольского «солнечный» или китайского «узкий», которые по звучанию очень напоминают кыргызское «нарын».

Фото из Интернета. Нарынский троллейбус

И действительно, город вытянут в длину. Главная улица, еще с советских времен носящая имя Ленина, растянулась на 14 километров . По ней курсирует едва ли не самый высокогорный в мире троллейбус. Ежедневно на линию выходит 4-5 троллейбусов. В 2008 году движение приостановили для того, чтобы продлить линию.

Парк «Алма-Бак» долгое время был закрыт. Не было денег на его реконструкцию. В 2011 году на новые аттракционы, освещение и даже бассейн потратили $100 тысяч. У местного населения парк занимает первое среди мест, рекомендуемых для посещения. На втором месте – крытый ледовый каток, на третьем – «Смарт-парк».

Фото из Интернета. Национальный парк «Салкын-Тор»

Государственный природный национальный парк «Салкын-Тор» занимает 10,5 тысячи гектаров. Из занесенных в Красную книгу КР здесь обитают четыре вида млекопитающих, шесть видов птиц, десять видов насекомых и произрастает два вида растений. Территория природного парка имеет большое значение в плане восстановления численности марала.

Фото из Интернета. Рафтинг на реке Нарын

В Нарыне берет начало самая могущественная река в Кыргызстане. Длина Нарына на территории республики составляет 600 километров . Вдоль русла реки расположены города Нарын, Таш-Кумыр, Уч-Курган.

Социальный опрос показал, что 55,3 процента жителей Нарына не переехали бы в другое место, если бы у них появилась такая возможность. Своей жизнью они полностью удовлетворены.

Музыкально-драматический театр имени Муратбека Рыскулова основан вместе с созданием Нарынской области. В 1949 году все областные театры расформировали. Их восстановили спустя десять лет. В 2008 году Нарынский театр получил статус академического. Это единственный в республике музыкально-драматический театр.

Что привезти

Фото из Интернета. Кочкорский шырдак

Нарын считают сердцем войлока. Кыргызы говорят: делай шырдак так, чтобы было не стыдно подарить своим детям. Ковры из войлока служат до 40 лет. Отменные изделия у мастериц из Ат–Башинского района и Кочкорки. В Нарынской области развито скотоводство. Сырье доступное и качественное.

Известно, что изделия из натуральной экологически чистой шерсти барана помогают человеку снять симптомы при болезнях суставов. Применяют их и при других заболеваниях.

Фото из Интернета. Изготовление войлока

Ковер делается из двух видов войлока, верхний слой - из тонкого войлока, на который наносится цветной рисунок, нижний - из толстого войлока коричневого или черного цвета. Куски крашеного войлока складываются вместе и сшиваются. Среди традиционных рисунков шырдака – животные, рога оленей, а также надписи, которые являются зашифрованным посланием для владельца ковра.