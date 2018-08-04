Путеводитель по городам Кыргызстана. Нарын

Нарын называют самым кыргызским городом. В нем около 40 тысяч жителей, 90 процентов из которых кыргызы. Туристы именуют его городом в двух километрах над уровнем моря или городом одной улицы.
Как добраться
Город расположен в Нарынской котловине у подножья хребта Нарын-Тоо на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. В
Добраться в Нарын можно исключительно автомобильным транспортом. С Западного автовокзала Бишкека можно уехать на автобусе или такси. Дорога займет примерно четыре часа.
Что посмотреть
Строительство города началось лишь в XIX веке, когда царская Россия в 1868 году разместила в Нарыне гарнизон. В 1920 году после кровопролитных столкновений между Красной армией и белогвардейцами город окончательно перешел под контроль советской власти. В 1927 году Нарын стал центром созданной тогда же области.
Нарынский историко-краеведческий музей относится к музеям третьей категории КР. Его фонд насчитывает около 2 тысяч экспонатов. Они рассказывают об истории края, представляют старинные образцы древней самобытной культуры кыргызов.
Среди них кухонная утварь и посуда, сельскохозяйственные орудия, которыми с древних времен пользовались местные жители, средневековые предметы быта из караван-сарая Таш-Рабат, образцы оружия, найденного археологами в развалинах крепости VII-X века Кошой-Коргон.
Посещению крепостей можно посвятить отдельные дни. Таш-Рабат находится в
Этимология названия города до конца не изучена. Здесь бешбармак - блюдо из мяса и лапши – называют нарын. Издревле эти места славились изобилием мяса. По другой версии, название города произошло от монгольского «солнечный» или китайского «узкий», которые по звучанию очень напоминают кыргызское «нарын».
И действительно, город вытянут в длину. Главная улица, еще с советских времен носящая имя Ленина, растянулась на
Парк «Алма-Бак» долгое время был закрыт. Не было денег на его реконструкцию. В 2011 году на новые аттракционы, освещение и даже бассейн потратили $100 тысяч. У местного населения парк занимает первое среди мест, рекомендуемых для посещения. На втором месте – крытый ледовый каток, на третьем – «Смарт-парк».
Государственный природный национальный парк «Салкын-Тор» занимает 10,5 тысячи гектаров. Из занесенных в Красную книгу КР здесь обитают четыре вида млекопитающих, шесть видов птиц, десять видов насекомых и произрастает два вида растений. Территория природного парка имеет большое значение в плане восстановления численности марала.
В Нарыне берет начало самая могущественная река в Кыргызстане. Длина Нарына на территории республики составляет
Социальный опрос показал, что 55,3 процента жителей Нарына не переехали бы в другое место, если бы у них появилась такая возможность. Своей жизнью они полностью удовлетворены.
Музыкально-драматический театр имени Муратбека Рыскулова основан вместе с созданием Нарынской области. В 1949 году все областные театры расформировали. Их восстановили спустя десять лет. В 2008 году Нарынский театр получил статус академического. Это единственный в республике музыкально-драматический театр.
Что привезти
Нарын считают сердцем войлока. Кыргызы говорят: делай шырдак так, чтобы было не стыдно подарить своим детям. Ковры из войлока служат до 40 лет. Отменные изделия у мастериц из Ат–Башинского района и Кочкорки. В Нарынской области развито скотоводство. Сырье доступное и качественное.
Известно, что изделия из натуральной экологически чистой шерсти барана помогают человеку снять симптомы при болезнях суставов. Применяют их и при других заболеваниях.
Ковер делается из двух видов войлока, верхний слой - из тонкого войлока, на который наносится цветной рисунок, нижний - из толстого войлока коричневого или черного цвета. Куски крашеного войлока складываются вместе и сшиваются. Среди традиционных рисунков шырдака – животные, рога оленей, а также надписи, которые являются зашифрованным посланием для владельца ковра.