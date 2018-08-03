Афиша на выходные: 4-5 августа

Концерты, фестивали

4 августа. Вечер басен

Вы сможете не только исполнить свою мечту и зачитать на сцене любимый отрывок, но и попробовать себя в роли любого персонажа из басни, если на то хватит смелости или желания.

«Асанбай центр», 18.00.

4 августа. Концерт группы «Эльсинор»

Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит лучшие свои композиции.

Basement Bar, 21.30.

5 августа. Вечер поэзии Марины Цветаевой

Элина Мустапакулова расскажет о жизненном пути поэтессы и прочитает ее стихотворения. Желающие поучаствуют в конкурсе чтецов.

Кафе Chicken Star, 21.00.

Выставки, ярмарки

22 июля — 5 августа. Выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»

Татьяна Бизюкова родилась в Кыргызстане. Изучала искусство в студиях России и Бишкека. Последние 10 лет путешествовала по Азии.

«Асанбай центр», 19.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

4 августа. Семинар «Учеба за границей»

Вы узнаете о возможности обучения за рубежом за счет грантов и стипендий в лучших университетах мира.

The Story, 10.00.

4 августа. Мастер-класс «Работа в России»

Узнаете, какие ресурсы существуют для поиска работы в России, их плюсы и минусы, как подготовить резюме и сопроводительное письмо, чтобы его заметили и вас пригласили на собеседование, об особенностях миграции в Россию. Регистрация по телефону 0703635295.

ГУМ «Чынар» (4-й этаж), 18.00.

4 августа. HR-поединок

Это игровая технология, которая позволяет отрабатывать проблематичные и спорные моменты HR-сферы, а также быстро давать сравнительную оценку навыков ведения переговоров у соискателей и сотрудников компаний, выявлять зоны, требующие развития компетенций.

Кофейня Sierra (ТК «Таш-Рабат»), 18.20.

4 августа. Встреча с Гульзат Мамытбек

Субботний вечер @bishkeking на этот раз посетит Гульзат Мамытбек. Сама она себя называет саентологом-мусульманкой и мечтает сделать Кыргызстан великой страной.

ГУМ «Чынар» (4-й этаж), 15.00.

4 августа. Мастер-класс «Профориентация для подростков»

Этот мастер-класс будет интересен не только подросткам, но и их родителям. Вы узнаете, что нужно знать о профориентации подростков, как помочь выбрать подростку профессию, на какие способности делать ставку и многое другое. Регистрация по телефону 0703635295.

Time-cafe Open Place, 14.00.

5 августа. Игра в «Мафию»

«Спортивная (классическая) мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях. Регистрация по ссылке.

The Story, 19.00.

5 августа. Мастер-класс по аргентинскому танго

Танго — это не просто танец, это умение выразить в движении свои чувства, эмоции, состояния, гармоничное взаимодействие с партнером и музыкой. Для тех, кто готов заглянуть в мир танго, пройдет мастер-класс с Юлианой Амелиной и Денисом Нурмухамедовым.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

5 августа. Мастер-класс «Вайроворк: создание украшений»

Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает создание украшений посредством кручения проволоки. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studio, 17.00.

5 августа. Творческий мастер-класс Drink&Draw

Вы создадите свою версию картины французского живописца Клода Моне «Подсолнухи». Урок живописи пройдет под руководством знаменитого художника Айдара Касымбекова. Уровень рисования не важен. Предварительная запись по телефону 0703587777.

Кофейня Bellagio, 14.00.

Кино

30 июля — 5 августа. Неделя Гарри Поттера

Отличная возможность пересмотреть поттериану с такими же фанатами, как и вы. Показ фильмов будет на английском, что поможет в изучении языка.

ololohaus, 19.00.

4-5 августа. Показ документального фильма «Бишкек 140»

Город Бишкек — это его улицы. Происхождение названий, прошлое зданий и их жильцов, маршруты знаменитых писателей, предания, поверья — все это богатая история столицы, а значит, и республики.

ТРЦ Asia Mall, 18.30.

Для детей

4 августа. «Футбольная лихорадка»

Дети узнают много нового и интересного о футболе, научатся трюкам с мячом, их ждут флешмоб и танец болельщиц.

ГУМ «Чынар», (5-й этаж), 17.00.

5 августа. Азотное шоу «Холодное сердце»

Помимо экспериментов с жидким азотом, гости приготовят мороженое, коктейль и любимый попкорн. И все это с помощью волшебного азота. Всем участникам шоу — бесплатное мороженое!

ГУМ «Чынар», (5-й этаж), 17.00.

5 августа. Кулинарный мастер-класс

Вместе с опытными поварами дети (3-10 лет) приготовят вкусное блюдо.

«Асанбай центр», 14.00.