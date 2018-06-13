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Общество

Суд Жапарова. Адвокат рассказал, как не мог попасть к нему после покушения

На судебном процессе по делу Садыра Жапарова в Верховном суде адвокат Номанжан Аркабаев рассказал, как четыре часа не мог попасть к своему подзащитному после того, как на экс-депутата Жогорку Кенеша было совершено покушение.

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«Если бы Садыр Жапаров был виновен, разве он вернулся бы в Кыргызстан? Нет. Он бы, как, скажем, Шадиев, Бакиев, Акаев и другие, сбежал и не возвращался. Признанный пострадавшим Эмилбек Каптагаев уже не раз говорил, что Садыр Жапаров непричастен. В горсуде, когда Каптагаев сказал, что вины Жапарова нет, судья Жаныл Мамбеталы сказала, что он меняет свои показания», — рассказал адвокат.

Защитник считает, что это дело имеет политический заказ. Он добавил, что решения предыдущих инстанций незаконны, и просит оправдать Садыра Жапарова.

Напомним, судья Первомайского районного суда Эмиль Кайыпов осудил экс-депутата ЖК Садыра Жапарова на 11 лет и 6 месяцев с содержанием в колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.

Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
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