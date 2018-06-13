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Общество

Суд Жапарова. В ожидании приговора в зале молятся и грозят прокурору палкой

В зале заседаний суда на процессе по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова его сторонники в ожидании приговора грозят палкой прокурору и проклинают его за то, что он попросил коллегию судей оставить обвиняемого под стражей, а приговор Первомайского районного суда — в силе.

Кроме того, собравшиеся аплодируют друг другу и молятся за то, чтобы Садыра Жапарова оправдали.

Судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов приговорил Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.

Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
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