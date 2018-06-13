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Общество

Суд Жапарова. Скандал в зале заседаний

На заседании по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова в Верховном суде гособвинение в своем выступлении в прениях попросило судебную коллегию оставить решение первой и второй инстанций в силе, после чего коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.

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Сторонники Жапарова в зале заседания с криками набросились на прокурора. Пришлось вмешаться судебным приставам, солдатам и милиции. Далее конфликт разгорелся между адвокатами и милиционерами Первомайского РОВД.

Напомним, судья Первомайского районного суда Эмиль Кайыпов осудил экс-депутата ЖК Садыра Жапарова на 11 лет и 6 месяцев с содержанием в колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.

Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
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