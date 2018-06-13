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Общество

Китайские проекты. Счетная палата проверила строительство линии Датка — Кемин

Счетная палата проверила строительство линии Датка — Кемин. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель СП Улукбек Марипов.

Вопрос поднял депутат Кожобек Рыспаев. Он отметил, что наряду с ТЭЦ Бишкека необходимо проверить  строительство ЛЭП Датка — Кемин, так как проект реализован китайской компанией ТВЕА.

Улукбек Марипов пояснил, что проверка проведена, но результаты пока не обнародованы. Депутат требует, чтобы им дали возможность провести анализ аудита.

Напомним, на строительство линии электропередачи и подстанций потрачено $389 миллионов.
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