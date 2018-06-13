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Общество

Хищения при строительстве дорог — самое распространенное явление в Кыргызстане

Хищения при строительстве дорог — самое распространенное явление в Кыргызстане. Об этом говорится в отчете председателя Счетной палаты Улукбека Марипова за 2017 год.

Отмечается, что ежегодно выявляются существенные нарушения в сфере освоения средств капитальных вложений. Факты завышения стоимости или оплаты невыполненных строительно-монтажных работ имеют системный характер.

В основном такие нарушения приходятся на систему транспорта. В 2017 году общая сумма завышения объемов строительно-монтажных работ составила 226,3 миллиона сомов, из которых по капитальному ремонту автомобильной дороги Балыкчи — Тамчи — Корумду — 125,9 миллиона сомов, дороги Бишкек — Нарын — Торугарт — 76,4 миллиона сомов, дороги Бишкек — Международный аэропорт «Манас» — 23,1 миллиона сомов.

Депутаты Жогорку Кенеша отметили, что дороги строят на кредитные деньги. Данияр Толонов отметил, что проверку нужно проводить на начальном этапе реализации проектов.

Улукбек Марипов отметил, что Министерство транспорта и дорог и мэрия Бишкека возглавляют список ведомств, где выявлено больше всего хищений.
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