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Общество

В Верховном суде рассматривают меру пресечения казахстанскому блогеру

В Верховном суде Кыргызстана рассматривают меру пресечения в отношении задержанного гражданина Казахстана, блогера Мурата Тунгишбаева.

Перед началом процесса адвокат Нурбек Токтакунов представил суду ряд документов, по которым выдача Мурата Тунгишбаева Казахстану невозможна. В частности, подозреваемый в принадлежности к запрещенному в РК движению «Демократический выбор Казахстана» подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

Адвокат отметил, что жизни и здоровью Мурата Тунгишбаева при выдаче его Казахстану угрожает опасность.

По данным адвоката, согласно отчетам международных организаций, в тюрьмах соседней страны к политзаключенным применяют пытки.

Статья, вменяемая Мурату Тунгишбаеву в Казахстане, не предполагает заключения под стражу в Кыргызстане, отметил адвокат.

В свою очередь гособвинитель просил оставить без удовлетворения надзорную жалобу адвоката.

Судьи удалились в совещательную комнату.

10 мая сотрудники ГКНБ задержали Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана». Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда. Бишкекский городской суд оставил задержанного  под стражей.
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