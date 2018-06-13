В Верховном суде рассматривают меру пресечения казахстанскому блогеру

В Верховном суде Кыргызстана рассматривают меру пресечения в отношении задержанного гражданина Казахстана, блогера Мурата Тунгишбаева.
Перед началом процесса адвокат Нурбек Токтакунов представил суду ряд документов, по которым выдача Мурата Тунгишбаева Казахстану невозможна. В частности, подозреваемый в принадлежности к запрещенному в РК движению «Демократический выбор Казахстана» подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
Адвокат отметил, что жизни и здоровью Мурата Тунгишбаева при выдаче его Казахстану угрожает опасность.
По данным адвоката, согласно отчетам международных организаций, в тюрьмах соседней страны к политзаключенным применяют пытки.
Статья, вменяемая Мурату Тунгишбаеву в Казахстане, не предполагает заключения под стражу в Кыргызстане, отметил адвокат.
В свою очередь гособвинитель просил оставить без удовлетворения надзорную жалобу адвоката.
Судьи удалились в совещательную комнату.
10 мая сотрудники ГКНБ задержали Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана». Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда. Бишкекский городской суд оставил задержанного под стражей.