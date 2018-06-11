Благоуханный «городок роз» в горах Циньлин

На территории поселка Гучэн в Северо-Западном Китае находится благоуханный «городок роз» с плантациями роз и тюльпанов общей площадью свыше 130 гектаров. Он возник на месте отсталой и бедной горной деревни, сообщило агентство Синьхуа.













С 2016 года здесь появились цветочное море роз, вишневый сад и парк лекарственных растений, пустовавшие дома реконструированы.

Сейчас 200 с лишним домов сдают в аренду туристам, а 1400 человек из 350 бедных семей занимаются туристическим обслуживанием. С мая 2017-го «городок роз» открыт для посетителей. К настоящему времени он принял уже более 200 тысяч туристов.