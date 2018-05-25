Забастовка кыргызстанцев на Курилах. Долг по зарплате выплатят до 29 мая

Задолженность по выплатам заработной платы трудовым мигрантам из Кыргызстана на острове Парамушир выплатят до 29 мая 2018 года. Об этом сообщили в Госслужбе миграции.

Напомним, ранее сообщалось, что 68 наемных рабочих стали бастовать из-за задержек зарплаты по курильской программе на острове Парамушир. Из них 47 человек являются гражданами Кыргызстана. Сумма задолженности составила 633 тысячи рублей за март-май 2018 года.

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«Директор предприятия ООО «СПИРО» объяснил причину задолженности отсутствием выплат со стороны заказчиков. В результате переговоров задолженность кыргызстанцам по заработной плате будет выплачена до 29 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что часть бастовавших рабочих вернулись к работе. По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело.